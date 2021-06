Nina Ortlieb: "Werde stärker zurück kommen und will nach China"

Im großen VOL.AT-Interview spricht die 24-jährige ÖSV Speed-Topfahrerin über die Vergangenheit, Gegenwart und die große sportliche Zukunft.

Am 20. Jänner 2021 stürzte sie schwer im Training von Crans Montana und seitdem befindet sich die 24-jährige Lecherin in der Vorbereitung auf die Olympiasaison. Ein Weltcupsieg im Super G von La Thuile hat Nina Ortlieb schon auf dem Konto. „Ich will noch stärker zurück kommen und vor allem in den Olympischen Spielen ein Ticket zu haben und dort um eine Medaille mitzukämpfen.“, Im VOL.AT Interview spricht sie auch über ihre Lieblingsdisziplin oder die Zukunft einem Start in der Superkombination. Auch die perfekten Trainingsbedingungen in Bludenz spricht sie an. Das Studium hat sie im Vorjahr abgeschlossen und kann sich nun voll dem professionellen Sport widmen. Alles über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gibt es im Video.