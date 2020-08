Nina Amann übernimmt neue wichtige Funktion in Hard

Nach dem Weggang von Alexander Kathrein als Geschäftsführer Marketing & Organisation stellt sich der Alpla HC Hard neu auf.

Markus Köberle: „Trotz Corona war es uns wichtig, dass wir gut aufgestellt sind und die positive Entwicklung weiter fortführen können. Wir haben in den vergangenen Jahren gut gewirtschaftet und werden die Professionalisierung des Vereins weiterführen. Es warten viele spannende Projekte mit neuen Kooperationspartnern auf uns.“

Für Geschäftsführer Markus Köberle war es ein Glücksgriff: „Nina wurde mir von mehreren Seiten wärmsten empfohlen und sie ist uns in den Gesprächen als motivierte und ehrgeizige Person aufgefallen. Zudem hat sie bei der Weltgymnaestrada ein breites Aufgabengebiet abgewickelt, Verantwortung übernommen und konnte ein großes Netzwerk aufbauen.“

Die Neuaufstellung im Team bedeutet gleichzeitig, sich von einem langjährigen Partner zu verabschieden. Harald Armellini war in den letzten Jahren als Pressesprecher des Vereins tätig. Harald war ein zuverlässiger Pressesprecher und unter seiner Regie konnten viele mediale Meilensteine gesetzt werden.

„Harald hat in den letzten Jahren eine sehr professionelle Arbeit geleistet. Durch die Corona-Krise sind wir gezwungen, entsprechende Umstrukturierungen vorzunehmen. Gleichzeitig fließt die Pressearbeit in das Aufgabengebiet von Nina als Leitung Marketing & Kommunikation. Wir möchten uns an dieser Stelle bei Harald Armellini recht herzlich für die sehr gute Arbeit bedanken und wünschen ihm alles Gute für seine Zukunft!“