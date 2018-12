Nikoloturnen war ein voller Erfolg

Eltern und Großeltern in der randvollen Mittelschule verfolgten die Vorführungen ihrer kleinen Turntalente. Zum Abschluss überreichte der Nikolaus wieder viele Geschenke.

FRASTANZ Die 47. Ausgabe des traditionellen Nikolausturnens der Turnerschaft Frastanz in der Mittelschule war auch heuer wieder einmal ein großartiges Spektakel und stieß auf so großen Anklang, dass die Turnhalle bis unters Dach besetzt war.

Auch heuer ließen sich die Eltern und Großeltern die sportlichen Auftritte ihrer jungen Turntalente in der Mittelschule nicht entgehen. Die zahlreichen jungen Turntalente ab eineinhalb Jahren stellten wieder einmal zur Schau, was in der Turnerschaft alles läuft und wie das wöchentliche Training die Fitness und Beweglichkeit der Kinder fördert.