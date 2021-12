Nikolausgeschenk am Wochenmarkt

Ein Dankeschön vom Nikolaus für die tapferen und wetterfesten Marktkaufleute

FELDKIRCH Auch in schwierigen Zeiten bei nasskaltem Schmuddelwetter versorgen die Bio-Bauern und Verkäufer auf dem Feldkircher Wochenmarkt die Kunden mit regionalen und vitaminreichen Produkten und sind in der Neustadt und in der Marktgasse stets präsent.

Zur Feier des Nikolaustags am 6. Dezember erhielten die Marktkaufleute daher nun ein kleines Präsent in Form eines köstlichen Lebkuchen-Nikolaus. „Ganz besonders in diesen oft schweren Zeiten haben die Marktleute ein Dankeschön verdient“, lobt Marktleiterin Stefanie Purtscher die Zuverlässigkeit und Beharrlichkeit der Marktverkäufer.

Im aktuellen Lockdown bleibt der Wochenmarkt als Nahversorger geöffnet und so muss auf Gemüse und Obst vom Bauern, auf Fleisch und frischen Fisch sowie auf regionale Spezialitäten und mediterrane Delikatessen aus dem Süden nicht verzichtet werden. Um das Tragen einer FFP2-Maske und die Einhaltung eines Mindestabstands wird gebeten.

Auch über Weihnachten findet der Wochenmarkt weiterhin statt. Fällt der Markttag am Dienstag oder Samstag auf einen Feiertag, so findet er stattdessen schon am Vortag statt (daher findet am Freitag, dem 24.12. und am Freitag, dem 31.12. der Wochenmarkt statt). Die Marktveranstalter wünschen allen eine schöne Adventszeit und frohe Weihnachten.

INFO

Öffnungszeiten des Wochenmarkts

Marktgasse, Di 8:00 – 13:30 Uhr

Marktgasse & Neustadt, Sa 8:00 – 13:30 Uhr (Bio-Bauern & Eigenproduzenten Neustadt)