Nikolausfrühstück mit Mama

In der Spielgruppe Regenbogen wurde der Nikolaustag mit einem gemeinsamen Frühstück gefeiert.

Lustenau „Nach langer Zeit können wir endlich wieder mit den Eltern gemeinsam den Nikolaus feiern. Für die Kinder aber auch für uns Betreuerinnen ist das etwas ganz Besonderes“, erzählte Nicole Bösch, Leiterin der Spielgruppe Regenbogen im Eltern-Kind-Zentrum in Lustenau. Für das gemütliche Beisammensein am Nikolaustag haben die Betreuerinnen selbstgemachten Zopf und andere Köstlichkeiten vorbereitet. „Aber auch die Kinder haben fleißig mitgeholfen. Sie haben mit uns unser selbstgemachtes Knäckebrot extra für die Mamas gebacken“, freute sich Bösch. Die Mütter wurden am Nikolaustag mit einem reichlich gedeckten Buffet überrascht. „Wir haben Zopfbrötchen, Obst, Gemüse, Säfte, selbstgemachte Dips, Nüsse und selbstverständlich Kaffee vorbereitet“, sagte Betreuerin Vanessa Debernardi den anwesenden Eltern.