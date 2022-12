Nikolaus kam mit Kutsche in Reiterhalle

Der Dornbirner Voltigier-Verein St. Leonhard veranstaltete dieses Jahr eine besondere Nikolausfeier.

Dornbirn Den Glanz der Vorweihnachtszeit konnte man vergangenen Sonntag beim Hofer Reitstall in Fußach erkennen. Dort veranstaltete der Voltigier-Verein St. Leonhard aus Dornbirn seine Nikolausfeier mit all seinen Voltigier-Kindern. Festlich geschmückt war die Reiterhalle, der Duft von heißen Getränken und Raclette-Broten luden zum Verweilen ein. Dieser Tag war für die Kinder etwas ganz Besonderes, denn sie durften ihren Familien zeigen, welche Kunststücke sie bereits auf dem Pferderücken beherrschen. Ganz am Ende der Vorstellung fuhr sogar der Nikolaus mit der Kutsche in die Halle und hatte für jedes Kind einen Nikolaussack und persönliche Worte mitgebracht.