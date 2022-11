Nikolaus freut sich auf Anmeldungen

Bludenz. „Lieber heilige Nikolaus, komm doch heut in unser Haus“. Dieses und andere beliebte Nikolausgedichte und Lieder ertönen schon bald wieder in vielen Häusern.

Die Bludenzer Pfarre Heilig Kreuz organisiert auch heuer wieder eine kostenlose Nikolaus-Aktion in der Alpenstadt. Heuer erstmals sogar an zwei Tagen. Am Sonntag, 4. Dezember und Montag, 5. Dezember. Bertram Bolter ist mit seinem Team seit rund 20 Jahren für die Nikolo-Aktion der Pfarre verantwortlich. „Die schöne Stimmung, die Aufregung und Freude und vor allem das Leuchten in den Kinderaugen sind einfach wunderschön“, ist Bolter selbst voller Vorfreude. Denn seit vielen Jahren ist er selbst Nikolaus mit Leib und Seele. „Die erhaltenen freiwilligen Spenden werden zur Gänze für die Jugend der Pfarre sowie für soziale Notfälle verwendet“, erklärt er.