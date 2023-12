Nikolaus brachte auch Punkte mit

Neben der Nikolausfeier wurde beim SSV Dornbirn-Schoren am Wochenende auch auf dem Spielfeld gefeiert.

Dornbirn. Bevor auf dem Parkett der Dornbirner Messehalle das Duell in der WHA-Challenge gegen die Perchtoldsdorf Devils startete, besuchte noch der heilige Nikolaus die große SSV-Familie.

Nikolaus fand nur lobende Worte

Zum Beginn des Handball-Nachmittages in der Dornbirner Messehalle versammelten sich alle Teams des SSV Dornbirn-Schoren und warteten gespannt auf den Nikolaus. Dabei zeigte sich der Mann mit der großen Mütze und dem weißen Bart auch begeistert von den verschiedenen Aufführungen und Gedichten der Handball-Youngsters. In seinem goldenen Buch fand der Nikolaus dabei nur positives über alle SSV-Girls und Trainer und so gab es am Ende auch für Alle ein gefülltes Nikolaussäckchen. Die Augen der kleinen Spielerinnen leuchtete vor Freude und auch alle Anderen genossen in gemütlicher und ungezwungener Atmosphäre den gelungenen Nachmittag.

U18-Team blieb ungeschlagen

Im Anschluss stieg das Spiel in der U18 WHA-Challenge zwischen dem SSV Dornbirn und den Gästen aus Perchtoldsdorf. Die SSV-Girls legten dabei schon früh den Grundstein für den Erfolg und führten nach zehn Minuten bereits mit 11:3. Auch in weiterer Folge die Gastgeberinnen mit schönen Kombinationen und guter Defensivleistung und so leuchtete am Ende ein 34:24-Erfolg von der Anzeigentafel der Messehalle. Das Dornbirner Team bleibt damit in der laufenden Saison weiterhin ungeschlagen.

Kampf wurde belohnt