Nik Zupancic kehrt in seine Heimat zurück

Die VEU Feldkirch muss am Wochenende wieder einen Roadtrip starten.

Am Samstag führt der Weg die VEU nach Laibach, in die Heimatstadt des VEU Headcoaches Nik Zupancic. Mit 9 Siegen in Serie haben die Drachen zum Höhenflug angesetzt und sich in der Tabelle auf Platz 2 hochgearbeitet, erst die Jungbullen konnten im Heimspiel am Allerheiligentag die starken Slowenen bezwingen und die Siegesserie von Olimpija stoppen. Daheim sind die Slowenen aber eine Macht. Alle sechs bisherigen Heimspiele haben die Hauptstädter für sich entschieden. Die VEU hat aus bisher sieben Auswärtsspielen 8 Punkte mit nach Hause gebracht und möchte diese Statistik an diesem Wochenende natürlich verbessern. In Laibach gilt es einen Weg zu finden die Heimstarke der Slowenen zu durchbrechen.