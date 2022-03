Nierenerkrankungen: Ein neuer "Gamechanger"

Am Donnerstag ist Weltnierentag. Primar Prof. Dr. Karl Lhotta spricht in "Vorarlberg LIVE" über die Ursachen von Nierenerkrankungen, neuen Methoden zur Behandlung und die Wichtigkeit der Früherkennung.

Seit einem Jahr ist ein neues Medikament zugelassen, dass so erfolgversprechend ist, dass Lhotta sogar von einem "Gamechanger" in der Behandlung von Nierenerkrankungen sprach.

Nierenersatztherapie

In Vorarlberg sind rund 500 Personen auf eine Nierenersatztherapie angewiesen. 2021 verzeichneten die Dialysestationen 219 Patienten. Diese kommen drei Mal in der Woche für jeweils vier Stunden zur Blutwäsche. Allein am LKH Feldkirch waren es 95: „Wir hatten noch nie so viele Dialyse-Patienten bei uns in Feldkirch wie im vergangenen Jahr“, bilanzierte Lhotta.