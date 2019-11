"Niemand hat FC Dornbirn so ein Erfolg zugetraut"

Dornbirn Bürgermeisterin Andrea Kaufmann nimmt den Ehrenankick zum Spiel gegen Ried vor

„Ich freue mich auf den Ehrenankick und die letzten 90 Minuten in diesem Jahr. Niemand hat dem FC Mohren Dornbirn nach der glanzvollen Saison im Meisterjahr in der Regionalliga West so eine erste Saisonhälfte in der 2. Liga zugetraut. Herzliche Gratulation. Baulich ist 2020 noch nichts auf der Birkenwiese geplant, ist aber im Sportstättenkonzept unter den kürzerfristigen Maßnahmen vorgesehen“, sagt Dornbirn Bürgermeisterin Andrea Kaufmann vor dem letzten Spiel am Samstag, 30. November 2019, 14.30 Uhr gegen den Zweiten SV Ried.