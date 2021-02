Niedrigstes Budget, 2. Liga bleibt mittelfristiges Ziel

FC Mohren Dornbirn Sportchef Peter Handle (58) spricht über die Gegenwart und Zukunft des Traditionsklubs

„Wir haben von allen Klubs in der 2. Liga das niedrigste Budget, aber mittelfristig will der Traditionsverein in dieser Leistungsstufe bleiben. Hoffen auch sportlich einen Schritt nach vorne zu machen. Wir bleiben aber der Vereinsphilosophie treu und bieten den vielen jungen Eigenbaus aber auch den Talenten aus der Bodenseeregion eine Plattform in der 2. Liga. Wir sind froh in dieser Liga spielen zu können“, sagt FC Mohren Dornbirn Geschäftsführer Peter Handle (58).