Niederösterreich: Elfjähriger von Polizeiwagen erfasst

In Hainburg a. d. Donau (Bezirk Bruck a. d. Leitha) ist am Dienstagabend ein Elfjähriger von einem Streifenwagen der Polizei erfasst worden.

Der Bub war nach Angaben der Exekutive am Mittwoch auf die Fahrbahn gelaufen, weil er einen verschossenen Fußball holen wollte. Das Kind prallte gegen Stoßstange und Motorhaube des Kfz und wurde mit schweren Verletzungen per Notarzthubschrauber in die Klinik Donaustadt nach Wien geflogen.