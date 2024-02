Niederländerin gibt nach Schiunfall falsche Telefonnummer an

Nach einem Skiunfall in Stuben am Donnerstag, sucht die Polizei eine beteiligte Schifahrerin, die eine falsche Telefonnummer angegeben haben könnte.

Am Donnerstag gegen 10.50 Uhr ereignete sich im Schigebiet Stuben Valfagehr auf der Piste 78 ein Schiunfall, bei welchem zwei Schifahrer bei der Abfahrt zur Ulmer Hütte zusammenprallten und zu Sturz kamen.

Dabei zog sich ein Schifahrer Verletzungen unbestimmten Grades an der Schulter zu und wurde mit dem Rettungshubschrauber Gallus 3 in das LKH Zams in Tirol eingeliefert.