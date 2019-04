Niederlage zum Heimabschluss

Die Damen des HC Sparkasse BW Feldkirch mussten sich den Gästen aus Graz mit 21:26 geschlagen geben.

In den ersten 15 Minuten eröffnete sich eine ausgeglichene Partie (6:6). Doch konnte in der Abwehr nicht hundertprozentig dicht gemacht werden. Das größte Problem fand sich aber im Angriff. Es wurden viele Chancen generiert aber einfach nicht in Tore verwandelt. So lief man zur Halbzeit schon einem 5-Tore-Rückstand hinterher (8:13).