Niederlage mit zehn Toren Differenz

Die Lauteracher Handballer hatten ihre Hausaufgaben gemacht so schien es bis zur Minute neun (7:9), ehe die Gäste immer besser in Spiel kamen und sich furios binnen fünf Minuten einen 6-Tore-Lauf starteten Mit Fortdauer der Partie kassieret man die eine oder andere unnötige Zeitstraffe welche die Gäste gekonnt ausnutzten. Bis zur Pause erspielten sich die Gäste eine +9 Tore Führung. Zu Beginn der zweiten Halbzeit kamen die Gastgeber mit 2 Folgetoren gut in die Partie, das kurze aufbäumen wurde dann aber wieder durch eine umstrittene Schiedsrichter Entscheidung unterbrochen und so zeigen die Gäste dann ihre ganz Klasse und spielten dann ihren Vorsprung gekonnt zu Ende.