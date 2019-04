Niederlage in Kapfenberg - Austria-Serie gerissen

Die Lustenauer Austria musste sich nach weitestgehend enttäuschender Leistung Kapfenberg auswärts mit 2:0 geschlagen geben.

Ticker Nachlese

Ronivaldo vergibt Elfer in der Schlussphase

Auch in der zweiten Halbzeit fanden die Lustenauer nicht zum erfolgreichen Spiel der letzten drei Runden. Zwar versuchte man, die Kapfenberger nun früher zu attackieren, wirklich gute Torchancen konnte sich Grün-Weiß jedoch kaum erspielen. In der 75. Minute sorgten die Hausherren für die Vorentscheidung – Thomas Sabitzer erhöhte nach einem Freistoß per Kopf auf 2:0. Kurz vor Schluss gab es für die Austria noch einmal die Chance auf den Anschluss. Ronivaldo brachte einen Elfmeter nach Foul an Marcel Canadi jedoch nicht im Tor unter. So blieb es beim 2:0 und der ersten Niederlage nach drei Siegen in Folge. In der Tabelle rutschten die Lustenauer vorläufig wieder auf den fünften Rang zurück.