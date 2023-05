Niederlage für Indians und erfolgreiches Firmenturnier

Am Wochenende gab es für die Dornbirn Indians eine Derby-Niederlage, gleichzeitig stand ein Saisonhöhepunkt auf dem Programm.

Dornbirn. Bereits im April gaben die Dornbirn Indians die Kontrolle über das Ländle-Derby ab und sahen sich mit einem 7:9-Rückstand konfrontiert, ehe die Begegnung damals wegen einbrechender Dunkelheit im siebenten Inning abgebrochen wurde. Einen Monat später wurden nun am vergangenen Wochenende die restlichen Innings in Hard nachgeholt. Die Gastgeber brachten ihre Führung souverän nach Hause. Die Dornbirn Indians konnten keine Aufholjagd mehr starten, zu souverän agierte Hard-Pitcher Moritz Widemschek, der in zwei Innings keinen Runs zuließ. Im achten Inning scorte der Runner Jackson Murphy auf einen Groundball von Widemschek und sorgte damit für die Entscheidung. In der Tabelle konnten die Hard Bulls ihre Lokalrivalen durch diesen Erfolg damit hinter sich lassen.

Slowpitch Firmenturnier endete mit Showdown zweier alter Bekannter

Grund zur Freude gab es für Dornbirns Baseballverein aber am Samstag auf der eigenen Sportanlage. Nach ein paar Jahren Pause konnte endlich wieder das fünfte Slowpitch Softball Firmenturnier der Indians durchgeführt werden. Wie bereits in der Vergangenheit nahmen dabei Doppelmayr Garaventa, die Meusburger Georg GmbH & Co KG am Fun Tournament teil. Erstmals vertreten waren hingegen BGB Breuss Gerüsttechnik GmbH und die Firma Massive Art.