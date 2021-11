Niederlage für Emser VEHL-Team

Im dritten Spiel der laufenden VEHL1-Saison musste sich das Hohenemser Team am Wochenende dem EHC Hard im Penaltyschießen geschlagen geben.

Hohenems. Nach den zwei Auftakterfolgen in Feldkirch und Lindau ging es für die zweite Mannschaft des SC Hohenems am vergangenen Samstag nach Hard. In einem spannenden und offenen Duell hatten dann allerdings am Ende die Gastgeber das bessere Ende für sich.

Möglichkeiten auf beiden Seiten

Dabei starteten die Emser gut ins Spiel und konnten in der achten Minute durch Andreas Beiter auch mit 1:0 in Führung gehen. Die Harder Haie aber bissig und so sorgte Rezsnyak nur knapp zwei Minuten später für den Ausgleich der Hausherren. Das Spiel blieb auch in weiterer Folge schnell mit Möglichkeiten auf beiden Seiten – kurz vor der ersten Pause konnte Simon Töfferl die Gastgeber dann mit einem Doppelschlag mit 3:1 in Führung bringen. 20 Sekunden vor der Pausensirene sorgte Andreas Beiter allerdings wieder für den 2:3 Anschlusstreffer der Emser.

Andreas Beiter mit einem Viererpack