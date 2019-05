Niederlage beim Meister

Damen des FC Mäder unterlagen beim neuen Meister in Dornbirn.

In der 17. Runde der Frauen Fußball Landesliga mussten die Damen aus Mäder auf die Dornbirner Birkenwiese zum „Übergegner“ FC Dornbirn Ladies. Zwar starteten die Gastgeberinnen mit sehr viel Druck ins Spiel und belagerten den Torraum der Mäderer Damen, doch in der Anfangsphase konnten die Spielerinnen von Trainer Marco Ender noch gut dagegen halten. Erst ein Freistoß in der 13. Minute brachte den Rothosen aus der Messestadt die 1:0 Führung. Die FCM Damen aber auch in weiterer Folge mit einer guten Defensivarbeit und so ließen Marina Plesa und Co. in der ersten Halbzeit nur drei Gegentore zu.