Niederländerin hütet das Tor der SPG Altach/Vorderland

Die SPG SCR Altach / FFC Vorderland freut sich, den Zugang der jungen Torfrau Zoe Steenhuis bekanntzugeben. Die 19-jährige Niederländerin wechselt vom HSC Montpellier ins Ländle und unterschreibt einen Vertrag bis Saisonende 2023/24.

Während ihrer Zeit in Montpellier kam Zoe Steenhuis vorwiegend in der U19-Mannschaft zum Einsatz. Auch im Training des französischen Erstliga-Teams konnte sie sich regelmäßig zeigen und ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen.



Steenhuis war in den vergangenen Tagen zum Probetraining bei der SPG SCR Altach / FFC Vorderland zu Gast und hinterließ dabei einen guten Eindruck. Im Testspiel gegen den FC Ingolstadt spielte sie knapp 30 Minuten und parierte dabei auch einen Elfmeter.