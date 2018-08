Niedere: Panoramarundweg & Alpgeschichtlicher Lehrweg

Eine leichte familienfreundliche Wanderung mit atemberaubenden Ausblicken in die Bergwelt und zum Bodensee, ausgestattet mit Hinweistafeln zur Alpgeschichte.

Mit den Bergbahnen Andelsbuch erreicht man die Bergstation in rund 30 Minuten. Von dort lässt sich in 1,5 Stunden der Panoramarundweg als Teil des alpgeschichtlichen Lehrwegs bewältigen. Will man diesen mit Hinweistafeln zur Alpgeschichte, zum Leben auf der Alpe und zu verschiedenen Sagen beschilderten Weg komplett gehen, endet bzw. beginnt die Tour bei der Mittelstation.