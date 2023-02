Zukunftsforschung: Bei Vorarlberg LIVE sieht Experte Klaus Kofler in Österreich noch viel Luft nach oben.

Kofler kritisierte in der Sendung die fehlende Arbeit im Umgang mit der Zukunft. „Das haben wir nie in der Schule gelernt, zum Teil nicht einmal an Hochschulen. Es gibt in Österreich keinen universitären Zugang zum Thema Zukunftsforschung.“ Anders sei das etwa in Deutschland, Frankreich, den skandinavischen Ländern und den USA. „In Japan werden keine großen, wichtigen Entscheidungen ohne die Anwesenheit von Zukunftsforschern getroffen.“ Kofler sieht auch in der Politik dringenden Handlungsbedarf. „Mit politischen Denkblasen aus gegenwärtiger Sicht lösen wir die Zukunftsprobleme nicht.“ In Finnland gebe es beispielsweise sogar ein Ministerium für Zukunft und einen Zukunftsrat, der aus Experten und Bürgern bestehe. „Da wird in ganz großem Maße Zukunft visualisiert“, betont der Forscher und unterstreicht: "Ich glaube, solche Dinge brauchen wir in unseren Breitengraden auch ganz dringend."