Nicki Minaj beruhigt! Corona Impfung lässt die Hoden nicht anschwellen

Was die 38-Jährige auf der Social-Media Plattform Twitter über die Corona Impfung zu sagen hat, mag den einen oder anderen Mann stark verunsichert haben. In ihrem Post redet sie von "geschwollenen Hoden" und "Imputenz" nach der Corona-Impfung.

Dass die Rap-Ikone der Corona-Impfung eher kritisch entgegenblickt, ist -einigen ihrer Instagram-Posts zufolge - keine Neuigkeit. Vergangenen Dienstag gab sie in einem Tweet eine Erklärung für ihr Misstrauen gegenüber der Impfung bekannt. "Mein Cousin in Trinidad wird sich nicht impfen lassen, weil sein Freund [den Impfstoff] bekommen hat und impotent wurde. Seine Hoden schwollen an." Doch als wäre das nicht schon genug, trennte seine Verlobte aufgrund der fehlenden Potzenz von ihm und sagte die anstehende Hochzeit ab.