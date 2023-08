Nichts ist unmöglich!

Dan Mancina ist leidenschaftlicher Skater. Dass er blind ist, hält ihn dabei nicht davon ab, seine Leidenschaft auszuleben.

Im Alter von nur 22 Jahren erblindete Dan Mancina vollständig. Unter dem Motto "Blind and changing how people see." ("Blind und verändere, wie Leute sehen.") postet er mittlerweile Videos seiner Skateboard-Tricks im Internet und inspiriert damit Menschen auf der ganzen Welt.