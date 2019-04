Die Nenzinger Sportmittelschüler sicherten sich den Sieg im Basketball-Landesfinale

Die Sportmittelschule Nenzing ist derzeit erfolgreich auf jeder Linie. Zuletzt ließen die Walgauer bei der 35. Auflage des Basketball-Schulcup aufhorchen: Beim Finale des Basketball-Schulcups in der Halle Feldkirch-Reichenfeld konnten sich die Burschen geben die Sportmittelschule Bregenz-Schendlingen schlussendlich mit 37:30 Punkten durchsetzen. Was die Fans sowie Jürgen Gehringen und Rainer Schallert zuvor sahen, war nichts für schwache Nerven: „Im Vorfeld hatten wir zwei Spiele gegen Rankweil und Feldkirch gewonnen, Bregenz-Schendlingen erwies sich im Finale als wirklich ein sehr starker Gegner“, erzählt Rainer Schallert voll des Lobes für „seine Jungs“: „Drei Viertel der Spieles waren wir hinten. Anfangs haben wir die Körbe nicht wirklich reingebracht. Die Burschen haben dem Druck aber standgehalten und clever gespielt.“ Dass von der gegnerischen Mannschaft Spieler auf Grund von Fouls ausgeschlossen wurden, machte Nenzing das Spiel leichter. Bis zum Schluss zeigten sie keine Ermüdungserscheinungen und so konnten sich die Sportmittelschüler schlussendlich den Landesmeistertitel holen. Ein wenig leichter machte das Spiel die Tatsache, dass die Fans der 2c- und der 3c-Klasse die Burschen anfeuerten. „Auch die Mittelschule Rankweil hat für uns gejubelt“, freuen sich die Nenzinger über so viel Sportsgeist.