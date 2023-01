Nichts für schwache Nerven: Sprung in die eiskalte Nordsee

Jedes Jahr kommen in den Niederlanden tausende Menschen zusammen, um mit einem Bad in der Nordsee in das neue Jahr zu starten.

Das Neujahrs-Bad ist eine typisch niederländische Tradition. An über 200 Orten kann man in den Niederlanden so in das neue Jahr starten.

Auch dieses Jahr kamen wieder tausende Menschen von überall her zusammen. Bereits seit 1965 gilt Scheveningen hierbei als Schauplatz dieser Neujahrstradition.