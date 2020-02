Nicht nur im Fußball braucht es Regeln

Die Diskussion zum Thema Hass im Netz soll dazu beitragen, Lösungen zu finden.

Dornbirn. Wie viele Menschen das Thema Hass im Netz interessiert und wer davon betroffen ist, machte der Gesellschaftspolitische Stammtisch des Ethik Centers der Katholischen Kirche Vorarlberg deutlich. Zielscheibe von Beleidigungen, Gewaltandrohung oder rufschädigender Lügen sind vorwiegend Angehörige von Randgruppen, Politiker, Journalisten, Frauen, aber auch Unternehmen können betroffen sein. Claudia Paganini, Medienethikerin an der Universität Innsbruck, beleuchtete in ihrem Impulsreferat ebenso die Täterseite. Studien zeigen, dass es sich zu 80 bis 85 Prozent um junge Männer aus dem rechten und eher bildungsfernen Milieu handelt. „Das vielschichtige Phänomen hatte seinen Ursprung in rechtsextremistischen Homepages. Ab den 2000er-Jahren veränderte es sich und wurde ein Problem der Social Media“, informierte sie weiter. Die Opfer sind Projektionsflächen von Aggression, die sich beim Hasser nicht selten beim Surfen im Internet aufbaut und verstärkt. Die Wut wird dann in der Beschimpfung und Diffamierung beliebiger Personen ausgelebt. Jeder sei potenziell bedroht, wenn es um das Mobbing geht.