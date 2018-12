Nicht nur für die Zukunft Pläne machen

Bregenz - Er war der erste seiner Art. Als David Hintner sich entschied, bei den VKW in Bregenz eine Geo-Informationstechnikerlehre anzutreten, gab es keine Vorgänger. Jetzt ist der Bludenzer im zweiten Lehrjahr und mittlerweile ist auch ein zweiter Lehrling in Ausbildung.

„Geo-Informationstechniker ist ein sehr vielseitiger, aber auch seltener Beruf“, erklärt Hintner im Gespräch. „Ich mache Pläne und Karten aller Art“, umreißt er den Schwerpunkt seiner Tätigkeit. So etwa Wasserleitungspläne. Seine Arbeit leistet er für das Energieunternehmen, aber auch für Gemeinden werden Pläne erstellt. Ab und an ist Hintner auch im Feld und hilft beim Vermessen. Das gehört auch zur Ausbildung, der Schwerpunkt liegt aber in der Büroarbeit. „Man lernt in diesem Beruf nie aus“, erzählt er. „Bleibt also nie stehen.“ Der Lehrberuf Geo-Informationstechnik kann in Vorarlberg derzeit nur beim Energieunternehmen sowie beim Land gelernt werden.