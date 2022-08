Nicht nur die Hitze führt zu mehr Bergrettungseinsätzen

Bergretter Klaus Drexler sprach in "Vorarlberg LIVE" über den massiven Anstieg an Einsätzen.

Die Einsatzzahlen der Vorarlberger Bergrettung gingen in den vergangenen Wochen und Monaten massiv nach oben, im Vergleich zum Vorjahr stiegen sie allein in der Zeit von Anfang Mai bis Ende Juli um 30 Prozent. Landessprecher Klaus Drexel erläuterte in "Vorarlberg LIVE" die Gründe dafür: „Ein bedeutender Faktor im heurigen Sommer war die große Hitze, die für viele Wanderer zu höheren Belastungen führte.“ Übermüdung und verminderte Konzentration führten etwa schneller zu Stolperunfällen.