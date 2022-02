"Nicht mehr als vierzig Gegentore kassieren"

SSV Dornbirn/Schoren bekommt es mit Hypo Niederösterreich zu tun.

In der WHA MEISTERLIGA muss der SSV Dornbirn Schoren am Samstag (19 Uhr) gegen den Serienmeister ran. Der Tabellenneunte aus der Messestadt hat sich kurzfristig mit einer jungen Ungarin verstärkt.

Große Hürde für den SSV Dornbirn Schoren in der 16. Runde des Grunddurchgangs der WHA MEISTERLIGA. Am Samstag um 19 Uhr gastiert Rekordmeister Hypo Niederösterreich in der Messehalle.

Die Truppe von Coach Ferenc Kovacs, der Ende der 90er Jahre im SSV-Nachwuchs als Trainer tätig war, hat in dieser Saison noch keinen einzigen Punkt abgegeben. „Hypo Niederösterreich hat zwar keine Weltklassespielerinnen mehr wie früher. Dennoch sind sie einzigartig in der heimischen Liga. Mit ihrem großen und starken Kader können sie 60 Minuten Vollgas geben“, so SSV-Cheftrainer Emanuel Ditzer.

„Jede Spielerin bekommt ihre Aufgabe. Am Ende wollen wir nicht mehr als 40 Gegentore kassieren“, gibt Emanuel Ditzer die Marschrichtung vor. Der Einsatz einiger Spielerinnen, die zuletzt an Covid 19 erkrankt waren, ist offen. Für Vera Müller kommt das Spiel am Samstag jedenfalls noch zu früh.

Am Montag dieser hat sich der SSV Dornbirn Schoren mit der Ungarin Krisztina Ludvig verstärkt. Die 21-jährige Zweitligaspielerin ist auf Linksaußen einsetzbar und wurde bis Saisonende verpflichtet.

16. Runde im Grunddurchgang der WHA MEISTERLIGA, Samstag, 26. Februar: