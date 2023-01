Nicht deklarierter Gefahrguttransport aus dem Verkehr gezogen.

Beamte konnten im Rahmen einer Schwerpunktkontrolle in Hohenems ein Sattelkraftfahrzeug mit 1800 Kilogramm falsch deklariertem Gefahrgut aus dem Verkehr ziehen.

Am Mittwochvormittag des 11. Jänner 2023 kontrollierten Beamte der Landesverkehrsabteilung (LVA) im Rahmen einer Schwerverkehrskontrolle auf einem Autobahnparkplatz im Bereich Hohenems ein in den Niederlanden zugelassenes Sattelkraftfahrzeug, das auf dem Weg von den Niederlanden nach Italien war.

1800 Kilo falsch bezeichnetes Gefahrgut

Insgesamt wurden auf der Ladefläche 1800 Kilogramm falsch bezeichnetes Gefahrgut UN 2811 (pulverförmiger giftiger organischer Stoff) in Säcken vorgefunden. Es wurden noch weitere gefahrgutspezifische Übertretungen – wie fehlende Feuerlöscher und fehlende Schutzausrüstung – sowie eine nicht ordnungsgemäße Ladungssicherung festgestellt. Der Lenker verfügte zudem nicht über die notwendige Gefahrgutausbildung.

Zahlreiche Verstöße

Sowohl bei der Kontrolle als auch bei der Entladung wurde der chemisch-technische Amtssachverständige des Landes Vorarlberg hinzugezogen. Das Gefahrgut musste entladen werden, ein Sack war bereits beschädigt. Der Lenker konnte die Fahrt dann später ohne das Gefahrgut fortsetzen. Für zahlreiche Verstöße wurde eine Gesamtsicherheitsleistung in Höhe von 15.353 Euro eingehoben. Eine Anzeige an die BH Dornbirn und ein Abschlussbericht an die Staatsanwaltschaft Feldkirch werden verfasst.