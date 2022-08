"Wir müssen heute Nacht auf der Hut bleiben"

Meteorologe Jörg Kachelmann sprach in "Vorarlberg LIVE" über den Starkregen und die Gefahren im Ländle sowie die Prognose für die kommenden Tage.

All das mache am Ende den entscheidenden Unterschied zwischen Starkregen und einer Katastrophe. "Der Starkregen stellt eine große Belastung für alles, was das Wasser irgendwie aufnehmen muss dar", so Meteorologe Jörg Kachelmann im Interview bei Vorarlberg LIVE. Vor allem dann, wenn die Regenmenge mit der sonst in einem Monat zu rechnen sei, in wenigen Stunden vom Himmel falle. "Die Vergangenheit hat natürlich beim Abfluss nicht wirklich geholfen. Die Böden sind immer noch trocken und die Oberfläche hart", so der Meteorologe. Es gebe allerdings zwei unangenehme, ungünstige Situationen, ein schon komplett durchnässter Boden oder, wie wir es in den letzten Tagen hatten, ein komplett trockener, harter Boden.