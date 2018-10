NHL-Star trainiert mit den Dornbirn Bulldogs

Ein sehr prominenter Trainingsgast hält sich beim EBEL-Klub Dornbirn Bulldogs in der Messehalle fit.

William Nylander steht als prominenter Trainingsgast mit den Dornbirn Bulldogs auf dem Eis. Bei den Heimspielen am Wochenende (Sa, 19.15 Uhr gegen Znaim und So, 17.30 Uhr gegen den KAC) darf der NHL-Star den Vorarlbergern freilich nicht helfen.

Wegen eines Gehaltsstreits im Millionenbereich wurde William Nylander von den Toronto Maple Leafs zur Zeit aufs Abstellgleis geschoben. Demnächst soll sich das Management der Leafs mit dem 22-jährigen Schützling in der neutralen Schweiz zu Gesprächen treffen.

Und bis dahin hält sich Nylander im Team von Dave MacQueen in Form.

Der schwedische Stürmer ist nicht der einzige NHL-Star, der sich für Dornbirn begeistern lässt. Erst vor Kurzem verlautbarte Vegas Golden Knights-Star Nate Schmidt bei einem Matchbesuch im Messestadion, wie angetan er von der Stimmung in den Hallen der Erste Bank Eishockey Liga sei.

Bulldogs Head Coach MacQueen verbrachte in seiner Laufbahn selbst zwei Jahre an der Bande in der NHL – als Assistant Coach bei Tampa Bay Lightning.