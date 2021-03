NHL: Buffalo Sabres trennen sich von Ralph Krueger

Der ehemalige Feldkircher Erfolgscoach Ralph Krueger ist seinen Job als Cheftrainer der Buffalo Sabres los.

Der 61-Jährige wurde von dem mit Abstand schwächsten Team der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL am Mittwoch entlassen. Am Dienstag hatten die Sabres mit einem 2:3 gegen die New Jersey Devils ihre zwölfte Niederlage in Serie kassiert.