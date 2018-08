NHL als großes Ziel

Der Rankweiler Eishockey-Torhüter Felix Beck geht den nächsten Schritt in seiner Karriere und spielt in der kommenden Saison für den EC Bregenzerwald.

Rankweil Bereits mit drei Jahren stand Felix Beck das erste Mal auf den Schlittschuhen und seit er Klein ist, steht er dabei im Eishockeytor. Bereits mit zehn Jahren wurde er dann auch ins österreichische Nationalteam einberufen und seither träumt der bald 17-jährige auch von einer Profikarriere im Ausland.

Einsatz bei den EBEL Profis

Nachdem er in der vergangenen Spielzeit noch für Eliteliga- und Vorarlbergligameister Hohenems sein Können unter Beweis stellte, ist Beck seit dieser Saison Torhüter des EC Bregenzerwaldes und gleichzeitig auch als Kooperationsspieler der Dornbirner Bulldogs im Einsatz. In den vergangenen Wochen trainierte der Rankweiler bereits mehrere Male mit dem Profiteam der Dornbirner und wird in Zukunft sicher auch öfters mit dem Bulldogs Dress auflaufen. Apropos Training: Beck gönnte sich nach der letzten Spielzeit gerade Mal zwei Wochen totalen Urlaub – ansonsten bereitete er sich teils intensiv auf die neue Saison vor – darunter auch ein Torhütercamp in Villach bei Markus Kerschbaumer.

Angebote aus Schweden ausgeschlagen

Dabei erzählt Felix Beck, dass er in der Vergangenheit immer wieder tolle Angebote aus der Schweiz und auch aus Schweden erhalten habe. Nach einigen Überlegungen hat sich der Nachwuchs-Torhüter aber doch für die „Heimatlösung“ entschieden. „Es war für mich die richtige Entscheidung. Ich werde nichts überstürzen und einen Schritt nach dem anderen machen“, ist der Rankweiler mit der aktuellen Situation zufrieden. Zudem steht für Beck noch das letzte Schuljahr in der Hasch Feldkirch an – dennoch Ziel ist und bleibt eine Profikarriere als Tormann und am liebsten in der Schweizer Nationalliga A oder gar in der NHL.

Weg geht weiter nach oben