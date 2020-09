NFL-Start: Brady verliert mit Tampa Bay gegen die Saints

US Sports

Quarterback Tom Brady hat sein mit Spannung erwartetes Debüt mit den Tampa Bay Buccaneers in der nordamerikanischen Football-Profiliga NFL verloren.

Start in die NFL-Saison 2020: Beim 23:34 am Sonntag (Ortszeit) gegen die New Orleans Saints unterliefen dem 43-jährigen Brady unter anderem zwei Ballverluste, sogenannte Interceptions.

"Ich habe schon viele Spiele in meiner Karriere verloren", sagte Brady, der nach 20 Spielzeiten und sechs Super-Bowl-Siegen mit den New England Patriots nach Tampa gewechselt war. "Offensichtlich habe ich heute zu viele Fehler gemacht, ich werde mich darauf fokussieren, was ich tun muss - und ich muss einen besseren Job machen." Brady beendete die Partie mit 23 erfolgreichen Pässen bei 36 Versuchen für 239 Yards und zwei geworfenen Touchdowns. Seinen erstes Ballbesitz als Buccaneer vollendete er sogar mit einem selbst erlaufenen Touchdown.

"War seine Leistung ein Fehltritt gegen einen starken Gegner oder der Beginn einer hässlichen Saison?", fragte das Sportportal "The Ringer" und konstatierte über eine schwache Phase des ersten Auftritts: "Die "Brady ist abgehalftert"-Rufe beginnen. Laut."

Cam Newton führt die "Pats" zum Sieg

Die New England Patriots hingegen haben ihr erstes Spiel in der NFL nach dem Abgang von Quarterback Tom Brady gewonnen. Nachfolger Cam Newton führte den sechsfachen Super-Bowl-Sieger am Sonntag mit zwei selbst erlaufenen Touchdowns zu einem 21:11-Sieg gegen die Miami Dolphins.

Ravens: Klarer Sieg gegen die Browns

Auch Mitfavorit Baltimore Ravens ist erfolgreich in die neue Saison gestartet: Das Team um Vorjahres-MVP Lamar Jackson siegte gegen die Cleveland Browns deutlich mit 38:6.

Packers besiegen die Vikings

Die Minnesota Vikings haben ihren Saisonauftakt gegen die Green Bay Packers dagegen mit 34:43 verloren. Dabei hatten die Vikings die Familie von George Floyd zu dem Spiel eingeladen - das Stadion ist nur etwa fünf Kilometer von dem Ort entfernt, an dem der Afroamerikaner Ende Mai bei einem Polizeieinsatz starb. Offiziell waren bei dem Spiel wie in den meisten Stadien der NFL wegen der Corona-Pandemie keine Fans zugelassen.

Seahawks: Überragender Russel Wilson