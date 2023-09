NFL: Schock für die Jets -Superstar schwer verletzt

Quarterback-Star Aaron Rodgers hat sich nur wenige Minuten nach seinem Debüt für die New York Jets verletzt.

Trainer Robert Saleh sprach im Anschluss an den 22:16-Sieg nach Verlängerung gegen die Buffalo Bills am Montagabend (vom Verdacht auf einen Achillessehnenriss beim 39-Jährigen. "Es schaut nicht gut aus", meinte Saleh. Damit wäre die Premieren-Saison von Rodgers bei den Jets beendet. Untersuchungen am Dienstag sollten Klarheit bringen.