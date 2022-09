nextlevelcompany: Ein leistbarer Papamonat

Hydro Nenzing bietet frischgebackenen Vätern einen Papamonat, der sich auch finanziell lohnt und somit als Benefit noch attraktiver wird.

Familienzeit ist die wertvollste Zeit und die ersten gemeinsamen Momente mit dem eigenen Kind sind unvergesslich. Das sieht auch Hydro Nenzing so. Denn das Unternehmen ist nicht nur ein ausgezeichneter familienfreundlicher Betrieb, sondern unterstützt frischgebackene Väter mit einer leistbaren Familienauszeit.

Gleiches Recht für alle

Hydro Nenzing liegt die Gleichberechtigung sehr am Herzen, deshalb befürwortet das Unternehmen nicht nur den Papamonat, sondern fördert diesen über das gesetzliche Ausmaß hinaus.

Der Prozess ist, wie das Unternehmen selbst, sehr unkompliziert: Nach einer kurzen Beratung durch die HR Abteilung trifft der Mitarbeitende die Entscheidung für eine der beiden Varianten und schon wird alles mit Unterstützung in die Wege geleitet. Damit wird ein möglichst einfacher Weg zum Papamonat geschaffen.

Bereits neun Väter haben diesen attraktiven Benefit in Anspruch genommen und konnten so mehr Zeit mit ihrem Nachwuchs verbringen. Die Jungpapas sind begeistert: „Der Papamonat war eine sehr wertvolle Zeit für mich. Dank Hydro Nenzing auch finanziell attraktiv“, schwärmt Beric Nikola.

Care, Courage, Collaboration

Diese drei Werte sind die Basis für die tägliche Arbeit bei Hydro Nenzing und genau auf ihnen basiert das attraktive Angebot. Denn diese Haltung wird nicht nur bei Kunden-Beziehungen, sondern auch in der Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden gelebt. Gemeinsam mit seinen Mitarbeitenden möchte das Unternehmen, die Herausforderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf meistern. Denn für Hydro Nenzing sind die Mitarbeitenden der Erfolgsmotor – deswegen steht die persönliche Entwicklung und Förderung im Fokus aber vor allem auch das Schaffen von optimalen Rahmenbedingungen. Denn nur so wird eine Unternehmenskultur geschaffen, in denen die Teams mit Leidenschaft, Teamgeist Mut und Freude ihrer Tätigkeit nachgehen.