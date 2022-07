New Yorker bekommen Tipps für den Fall eines Atomangriffs.

New York bereitet sich auf Atomangriff vor

Was tun bei einem Atomangriff? Die Stadt New York hat angesichts der wachsenden Angst vor Russland und Wladimir Putin ein Video veröffentlicht.

Kreml-Chef Putin spart seit Beginn des Ukraine-Kriegs nicht mit Drohungen gegen den Westen. Unter anderem ließ er wissen, dass Russland in der Lage sei, mit nur vier Atomraketen die gesamte US-Ostküste in Schutt uns Asche legen zu können.

Info-Video für den Atomangriff

Die Stadt New York hat reagiert, und für ihre Bürger ein Anleitungsvideo veröffentlicht, was man im Falle eines Atomangriffs am besten tun sollte.

Drei wichtige Regeln

In eineinhalb Minuten erfahren die New Yorkerinnen und New Yorker, dass sie im Wesentlichen, dass sie nach drinnen gehen, dort bleiben und auf Informationen der Behörden warten sollen.

Ratschläge, die unweigerlich an Videos aus den 50er und 60er zum Verhalten im Falle einer Atomexplosion erinnern. Und die angesichts von in den letzten 60 Jahren massiv gestiegener atomarer Zerstörungspotentiale einigermaßen hilf- und ratlos wirken.

Nur Panikmache?

Kritik an dem Video, weltweit und vor allem auf Twitter, es handele sich nur um Panikmache, hat die Stadt New York nun veranlasst zurückzurudern. Die Wahrscheinlichkeit eines atomaren Angriffs auf New York sei sehr gering, räumt man ein. Aber Vorsicht sei eben besser als Nachsicht.

