Neuzugezogene in Rankweil begrüßt

Rund 80 Menschen, die in den vergangenen zwei Jahren nach Rankweil gezogen sind, folgten der Einladung der Marktgemeinde zu einem Empfang in den Vinomnasaal.

Unter dem Motto „Wir alle sind Rankweil“ möchte die Marktgemeinde Rankweil allen Neuzugezogen einen guten Start in ihrer neuen Wohngemeinde ermöglichen. Bürgermeisterin Katharina Wöß-Krall hieß die Gäste herzlich willkommen, stellte sich und ihr Aufgabengebiet vor und übergab dann das Wort an Vizebürgermeister Andreas Prenn sowie die Gemeinderät*innen Karin Reith, Alejandro Schwaszta, Klaus Pirker und Helmut Jenny, welche sich ebenfalls vorstellten und einen Einblick in ihre Arbeitsfelder gaben. Zudem wurde die neue Fachstelle Zusammenleben vorgestellt, welche als Anlaufstelle für alle Neuzugezogenen im Fuchshaus eingerichtet wurde.