Neuzugang und Vertragsverlängerungen

Die Planungen beim SC SAMINA Hohenems für die kommende Saison in der Ö-Eishockeyliga laufen auf Hochtouren.

Hohenems. Während die Eishockeycracks beim Sommertraining bereits für die kommende Saison schwitzen, laufen auch im Hintergrund die Kaderplanungen auf Hochtouren.

Von Feldkirch in die Nibelungenstadt

Mit dem 26-jährigen Benjamin Kyllönen konnten die Emser dabei einen jungen, erfahrenen Spieler verpflichten, welcher in den vergangenen Jahren für die VEU Feldkirch in der Alps Hockey League und der Ö-Eishockeyliga spielte. „Es ist eine tolle Möglichkeit und die Chancen auf den Meistertitel in der ÖEL sind sicher realistischer“, so Kyllönen. „In Hohenems gibt’s seit Jahren nur das eine Ziel und das gilt es zu erreichen“, freut sich der österreichich-finnische Staatsbürger über seine neue Herausforderung in der Nibelungenstadt. Auch HSC-Coach Thomas Sticha ist erfreut: „Benny hat hervorragende technische Fähigkeiten mit dem Schläger, eine sehr gute Übersicht auf dem Spielfeld, will jedes Spiel gewinnen und ist auch mit seiner Art abseits vom Eis eine Bereicherung in der Kabine“, kennt der Emser Trainer den neuen Stürmer noch sehr gut aus der gemensamen Zeit in Feldkirch.

Vertragsverlängerungen in Hohenems

Dazu konnten die Verantwortlichen in der Nibelungenstadt auch wieder Spieler aus der Vorsaison weiter verpflichten. So werden der junge Pascal Prugger und der kroatische Keeper Karlo Skec ein wichtiger Teil des HSC Torhütergespanns bilden. Mit Stefan Spannring und Christian Haidinger konnten zudem zwei weitere wichtige Spieler gehalten werden und werden weiterhin im Steinbock-Dress auflaufen. Hingegen werden Philipp Geist (HSC VEHL-Team), Michael Rainer (zurück nach Kärnten) und Jonas Meschnig (Dornbirn) in der kommenden Saison nicht mehr für das ÖEL-Team des SC SAMINA Hohenems spielen.

Weiteres Derby in der ÖEL