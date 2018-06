Neuwahlen und Ausblick

Alter und neuer Obmann der Genossenschaft „bewusstMontafon“ Oswald Ganahl

Es ist eine Genossenschaft, die alle Bauern des Montafons ansprechen soll ihre Produkte zu vermarkten. Die Rede ist vom Verein „bewusstMontafon“ der in der vergangenen Woche zu seiner Jahreshauptversammlung lud. Dabei standen nicht nur Neuwahlen des Vorstands auf dem Programm, sondern auch eine kurzer Rückblick und einige Zukunftsvisionen, wohin der Weg gehen könnte. Dass die Bauernschaft ein starker Partner ist, bewiesen aber nicht nur die Zahlen an diesem Abend, sondern auch die anwesenden Politiker.

Allen voran der Neo-Landesrat für Landwirtschaft Christian Gantner sowie Landtagsabgeordnete Monika Vonier, die es sich nicht nehmen ließen persönlich der Jahreshauptversammlung im Hotel Zimba beizuwohnen. „Unser Ziel ist es noch mehr Mitglieder der insgesamt 600 Landwirtschaftsbetreibe im Montafon zu gewinnen, wie am Beispiel des Kleinen Walsertals, wo alle Bauern Mitglieder bei einem solchen Verein sind“, erklärt Oswald Ganahl, der Obmann der Vereins „bewusstMontafon“. Der Schwerpunkt des Vereins sei klar die Vermarktung der bäuerlichen Erzeugnisse. Dies sei in den letzten Jahren mit dem Leitprodukt „Sura Kees“ recht gut gelungen. „Für die Zukunft legen wir unseren Fokus auf das Produkt Kalbfleisch“, so Ganahl über die zukünftige Marketingstrategie.