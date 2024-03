Neuwahlen beim Verein Villa Falkenhorst

Am vergangenen Donnerstag, 22. Februar 2024, fand die 18. Ordentliche Jahreshauptversammlung des Verein Villa Falkenhorst statt.

Exklusives Begleitprogramm

Vor dem Beginn der offiziellen Jahreshauptversammlung waren die Mitglieder des Vereins eingeladen, an einem exklusiven Preview der eine Woche später eröffneten Ausstellung von Karin Lässer inklusive Gespräch mit der Künstlerin und dem Kurator. Diese ganz besondere Gelegenheit ergriffen viele der geladenen Mitglieder, um sich einen vorab-Eindruck sowie einen tiefen Einblick in die Werke der Salzburger Künstlerin zu verschaffen. Gemeinsam mit der wunderbaren Musik von Ivo Bonev, der die Jahreshauptversammlung und den anschließenden Empfang am Klavier begleitete, schaffte dies eine schöne Einstimmung und einen würdigen Rahmen für die Jahreshauptversammlung.