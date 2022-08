Neuwahlen bei der KMV Clunia

Auf dem „Wahlconvent“ der katholischen Feldkircher Mittelschulverbindung Clunia wurde der neue Vorstand für das zweite Halbjahr 2022 gewählt.

In weiterer Folge blickte der neue Vorstand auch auf das bevorstehende Wintersemester und dazu sind wieder zahlreiche Präsenzveranstaltungen geplant. Bereits während der Ferienzeit fand dabei in Bregenz die VMCV-Übergabekneipe statt und eine „Sommer-Grill-Krambambuli-Pool-Kneipe“. Traditionell startet der Herbst mit dem VCV-Fest, das in diesem Jahr am 10. und 11. September im Bregenzerwald stattfindet.

Im Rahmen eines wissenschaftlichen Abends informiert Prof. Dr. Gerold Amann am 20. September interessierte Schüler über die Abfassung einer „Vorwissenschaftlichen Arbeit“ und am 28. September sind Interessierte zu einem „Informationsabend“ eingeladen. Ein weiterer Höhepunkt ist das 114. Stiftungsfest in Feldkirch am 10. Dezember mit dem Philisterconvent, der Festmesse und dem Festkommers am Abend in der Schattenburg. Am Abend des 23. Dezember gibt es eine Weihnachtsbesinnung und das traditionelle „Krambambuli“, bevor das Wintersemester 2022/23 mit der Abschlusskneipe am 10. Februar 2023 ausklingt. MIMA