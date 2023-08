Neuwahlen bei der Feriensippe Montfort

Die katholische Feriensippe der Kummenbergregion wählte eine neue Führung.

Die 1898/99 gegründete katholische Feriensippe Montfort feiert im Jahr 2024 ihr 125-jähriges Bestehen. Dazu wird es im August 2024 eine eigene Jubiläumsveranstaltung geben. Der Gründungszweck war der bewusste Zusammenschluss der katholischen Studenten zur Pflege der Prinzipien in der Kummenregion und die Stärkung der damals jungen CV-Verbindungen an den verschiedenen Hochschulorten. Dieses Vorhaben ist auch nach 125 Jahren noch aktuell. Vor der Jubiläumsveranstaltung findet in diesem Jahr noch das VCV-Fest in Bregenz vom 8. bis 10. September, die Knöpflekneipe am 6. Oktober und das Preisjassen am 1. Dezember statt. MIMA