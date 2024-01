Neuwahlen bei der Alt-Clunia

Anlässlich des 115. Stiftungsfestes wurde auch der Vorstand der Alt-Clunia neu gewählt.

Feldkirch . Vor mittlerweile über 115 Jahren gründeten einige Maturanten am Feldkircher Staatsgymnasium im Geheimen eine katholische Studentenverbindung. Seither vereinen sich in der „Clunia“ die christlichsozial gesinnten Gymnasiasten des Landes. Und auch nach der Matura bleibt man der Verbindung erhalten und tritt von der “Aktivitas” in die “Alt-Clunia” über.

So wurde beim vergangenen Stiftungsfestes auch ein neuer Vorstand der Alt-Clunia gewählt. Neuer Philistersenior wurde der 32-jährige Leonhard Ladner aus Imst, er unterrichtet an der HTL Imst Mathematik und Geschichte. Ihm stehen als Philisterconsenioren (Stellvertreter) Tanja Handle aus Göfis, Nora Kerschbaumer und Peter Stieger, beide aus Feldkirch, zur Seite. Neuer Philisterschriftführer ist Gerhard Köhle aus Feldkirch, Kassier Wolfgang Matt aus Altach, Philisterbeirat Patrick Hammerer aus Rankweil und Verbindungsseelsorger Dompfarrer Fabian Jochum.

Gleichzeitig gab die Mittelschulverbindung einen Ausblick auf die kommenden Veranstaltungen. So lädt Clunia am 19. Jänner zur Fuchskneipe, am 26. Jänner zum Jourfix und am 26. Jänner wird die Semesterwechselkneipe gefeiert. Der Höhepunkte des kommenden Sommersemesters 2024 wird der Cumulativconvent und Osterkommers am 23. März 2024 in Feldkirch sein. MIMA