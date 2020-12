Neustart fürs Fraxner Lädele

Nach kurzem Umbau nun auch deutlich erweitertes Angebot

Fraxern. Bereits seit dem Jahr 2008 betreibt der Lebensmittelhändler und Metzger Mangold aus Weiler zusätzlich das Fraxner Dorflädele, wofür die Gemeinde stellt seit jeher die Räumlichkeiten gratis zur Verfügung. Lief der Nahversorgungsmotor, der speziell von dem älteren Teil der Bevölkerung auch als Begegnungsort wahrgenommen wurde, äußerst zufriedenstellend, stotterte dieser dann durch Personalwechsel in den letzten Jahren dann doch zusehend. Für die Gemeinde stellten sich zwei mögliche Szenarien: Zusperren oder investieren. In Zusammenarbeit mit dem Verein Dörfliche Lebensqualität entschied man sich für die zweite Variante. Rasch bildete sich eine engagierte Arbeitsgruppe, eine Bürgerbefragung wurde durchgeführt und die Ergebnisse im Rahmen einer Bürgerversammlung konkretisiert und kanalisiert. Schrittweise wurde das Sortiment erweitert und vor allem um regionale Produkte aus der Gemeinde und der direkten Umgebung aufgewertet. Schließlich gelang es auch das Projekt Fraxner Dorfladen bei der Leader Region Vorderland-Walgau-Bludenz einzureichen, mit dem Ergebnis, dass in den kommenden beiden Jahren rund 36.000 Euro an Fördergelder aus Brüssel zum Erhalt, Ausbau und Weiterentwicklung des Ladens fließen werden.