Neuseeland-Terror: Sellner beklagt mediale "Vorverurteilung"

Identitären-Sprecher Martin Sellner hat am Freitagnachmittag doch noch einen kurzen Presseauftritt absolviert.

Da das ursprünglich von ihm gewählte Cafe in Währing aufgrund des angekündigten Pressestatements kurzfristig zusperrte, verlegte Sellner das Statement in den nahegelegenen Türkenschanzpark. Umringt von einer Traube aus Journalisten und Polizisten beklagte er die “mediale Vorverurteilung” seiner Person.

Obmann Sellner wurde US-Visum verweigert

Dem Obmann der Identitären Bewegung Österreich (IBÖ), Martin Sellner, ist das ESTA-Visum für die Einreise in die USA verweigert worden. Das erklärte der rechtsextreme Aktivist am Donnerstag in einem Posting auf dem sozialen Kurznachrichtendienst “Twitter”. Kritik übte er an der FPÖ: “Danke @HCStracheFP für die tolle Rechtsstaatlichkeit”, so Sellner.