Neues Bürgerbeteiligungsprojekt: Sonnenstrom auf dem KinderHaus Bäumle

Lochauer Bürger*innen können sich an der neuen Photovoltaik-Anlage auf dem Neubau des KinderHauses Bäumle beteiligen.

Die Energieautonomie bedarf vieler Schritte. Eine regionale und gesicherte Nahversorgung in vielen Bereichen ist das A & O einer lebenswerten Gemeinde für die Zukunft – die aktuelle Situation zeigt das eindrücklich.

Gerade die Gemeinden im Land sind gefordert, Maßnahmen für den Klimaschutz im eigenen Wirkungsbereich umzusetzen. Die Gemeinde Lochau hat sich im Rahmen der Teilnahme am e5 Landesprogramm für energieeffiziente Gemeinden zum sorgsamen Umgang mit Energie und dem Einsatz von heimischen, erneuerbaren Energieträgern zum Klimaschutz verpflichtet.

In der Planung und der Bauausführung des neuen KinderHauses Bäumle wurde auf eine ökologische Bauweise und viel Wert auf enkeltaugliche Lösungen gelegt.

„Gerade in der Kombination aus Photovoltaik-Anlagen (zur Ökostromerzeugung) und extensiv begrünten Dachflächen (für Insekten, insbesondere Bienen, sowie zur Retention von Starkregenereignissen) sehen wir die Nutzung optimal abgestimmt“, so Melitta Sohm, Vorsitzende des Umwelt- und e5 Teams.